Diwali पर Shweta Tiwari की इन साड़ियों को करें कॉपी, दिखेंगी स्टाइलिश
Ankita Kumari
| Oct 26, 2024
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को लोग फैशन आइकन मानते हैं.
दिवाली पर आप एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की साड़ी डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं.
श्वेता तिवारी की पिंक साड़ी को आप दिवाली में पहन सकती हैं.
ब्लू साड़ी में श्वेता तिवारी काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.
श्वेता तिवारी की इस ग्रीन कलर साड़ी को आप दिवाली में ट्राई कर सकती हैं.
नेट वाली ब्लू साड़ी में श्वेता तिवारी को देखते ही बन रहा है.
दिवाली में श्वेता तिवारी की ये ब्लैक साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
श्वेता तिवारी का लाइट ब्लू साड़ी लुक दिवाली के मौके के लिए परफेक्ट है.
श्वेता तिवारी का रेड साड़ी लुक दिवाली के लिए बेस्ट है.
