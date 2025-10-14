Diwali 2025: हुमा कुरैशी का रॉयल ब्लू साड़ी लुक बना दिवाली इंस्पिरेशन, आप भी अपनाएं ये एलीगेंट स्टाइल!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2025

हुमा कुरैशी का ये रॉयल ब्लू साड़ी लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. ये कलर हर स्किन टोन पर ग्लो लाता है और देता है रिच फेस्टिव वाइब.

साड़ी की हल्की सिल्वर बॉर्डर लुक में ग्लैमर जोड़ती है. ऐसे डिटेल्स फेस्टिव वियर को बिना ओवरडू किए शाइन देते हैं.

हुमा का हैवी मिररवर्क ब्लाउज पूरे लुक को बैलेंस करता है. अगर आप भी साड़ी पहन रही हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट ब्लाउज चुनें.

उन्होंने साड़ी को क्लासिक स्टाइल में कैरी किया है, जिसमें दुपट्टे जैसी पल्लू को सटल ड्रेप किया गया है, यह स्टाइल बहुत कम्फर्टेबल है.

हुमा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में सेट किया है, जो फेस को फ्रेम करता है और लुक में मॉडर्न टच लाता है.

बड़े झुमके इस लुक की हाईलाइट हैं. दिवाली पार्टी में आप भी ऐसे ओवरसाइज्ड ईयररिंग्स पहनें जो साड़ी के साथ रॉयल टच दें.

हुमा का मेकअप ब्रॉन्ज और न्यूड टोन में है. न्यूड लिप्स और सटल आईशैडो इसे परफेक्ट पार्टी-रेडी बनाते हैं.

हुमा जैसे साड़ी में अगर आप ग्रेस और स्माइल के साथ स्टाइल करें, तो कोई और ज्वेलरी की जरूरत नहीं.

