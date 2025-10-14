Diwali 2025: हुमा कुरैशी का रॉयल ब्लू साड़ी लुक बना दिवाली इंस्पिरेशन, आप भी अपनाएं ये एलीगेंट स्टाइल!
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2025
हुमा कुरैशी का ये रॉयल ब्लू साड़ी लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. ये कलर हर स्किन टोन पर ग्लो लाता है और देता है रिच फेस्टिव वाइब.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी की हल्की सिल्वर बॉर्डर लुक में ग्लैमर जोड़ती है. ऐसे डिटेल्स फेस्टिव वियर को बिना ओवरडू किए शाइन देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा का हैवी मिररवर्क ब्लाउज पूरे लुक को बैलेंस करता है. अगर आप भी साड़ी पहन रही हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट ब्लाउज चुनें.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने साड़ी को क्लासिक स्टाइल में कैरी किया है, जिसमें दुपट्टे जैसी पल्लू को सटल ड्रेप किया गया है, यह स्टाइल बहुत कम्फर्टेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में सेट किया है, जो फेस को फ्रेम करता है और लुक में मॉडर्न टच लाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बड़े झुमके इस लुक की हाईलाइट हैं. दिवाली पार्टी में आप भी ऐसे ओवरसाइज्ड ईयररिंग्स पहनें जो साड़ी के साथ रॉयल टच दें.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा का मेकअप ब्रॉन्ज और न्यूड टोन में है. न्यूड लिप्स और सटल आईशैडो इसे परफेक्ट पार्टी-रेडी बनाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा जैसे साड़ी में अगर आप ग्रेस और स्माइल के साथ स्टाइल करें, तो कोई और ज्वेलरी की जरूरत नहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पार्टी में दिखना है एलीगेंट और रॉयल? अदिति राव हैदरी के इस लहंगे से लें स्टाइल इंस्पिरेशन!
अगली वेब स्टोरी देखें.