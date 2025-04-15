शादियों में जरूर ट्राई करें सलमान की मुन्नी के ये ड्रेसेस, खूबसूरत लिबास में लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 15, 2025

सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' बहुत सुपरहिट रही थी. इसमें मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली बहुत सुंदर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हर्षाली बेहद खूबसूरत हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में हल्दी के लिए आप एक्ट्रेस की तरह पिले रंग का सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप चूड़ियां भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हल्दी के लिए आप ऑरेंज कलर का हैवी सूट भी पहन सकती हैं. यह देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में पहनने के लिए फ्लोरल लहंगा भी बेस्ट ऑप्शन है. यह इस समय बहुत ट्रेंड में है.

Source: Bollywoodlife.com

वेडिंग सीजन में हैवी लुक के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप शादियों में कुछ सिंपल पहनना चाहती हैं तो नॉर्मल प्लाजो टॉप भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: भोजपुरी की इस हसीना की एक-एक अदा में है ग्लैमर, निगाहें हटाना होगा मुश्किल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.