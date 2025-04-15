शादियों में जरूर ट्राई करें सलमान की मुन्नी के ये ड्रेसेस, खूबसूरत लिबास में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
| Apr 15, 2025
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' बहुत सुपरहिट रही थी. इसमें मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली बहुत सुंदर हैं.
हर्षाली बेहद खूबसूरत हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
शादियों में हल्दी के लिए आप एक्ट्रेस की तरह पिले रंग का सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप चूड़ियां भी पहन सकती हैं.
हल्दी के लिए आप ऑरेंज कलर का हैवी सूट भी पहन सकती हैं. यह देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा.
शादियों में पहनने के लिए फ्लोरल लहंगा भी बेस्ट ऑप्शन है. यह इस समय बहुत ट्रेंड में है.
वेडिंग सीजन में हैवी लुक के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
अगर आप शादियों में कुछ सिंपल पहनना चाहती हैं तो नॉर्मल प्लाजो टॉप भी पहन सकती हैं.
