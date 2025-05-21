शादियों में जरूर ट्राई करें श्रद्धा कपूर की ये ड्रेसेस, ग्लैमरस लुक देख लोग बन जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 21, 2025
श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सुंदर एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं. वो अपनी सुंदर फोटोज भी शेयर करती हैं.
शादियों में आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत एथनिक ड्रेस पहन सकती हैं.
वेडिंग सीजन में आप श्रद्धा की तरह बेहद सुंदर व्हाइट लहंगा पहन सकती हैं.
शादियों में पहनने के लिए आप एक्ट्रेस की तरह रेड कट आउट साड़ी भी पहन सकती हैं.
शादियों में आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी कमाल लगेगा.
फंक्शन में सिंपल लुक के लिए आप सिल्क कुर्ती भी पहन सकती हैं.
