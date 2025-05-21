शादियों में जरूर ट्राई करें श्रद्धा कपूर की ये ड्रेसेस, ग्लैमरस लुक देख लोग बन जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 21, 2025

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सुंदर एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं. वो अपनी सुंदर फोटोज भी शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत एथनिक ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेडिंग सीजन में आप श्रद्धा की तरह बेहद सुंदर व्हाइट लहंगा पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में पहनने के लिए आप एक्ट्रेस की तरह रेड कट आउट साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी कमाल लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

फंक्शन में सिंपल लुक के लिए आप सिल्क कुर्ती भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बैन हैं ये 7 फिल्में, लेकिन फिर भी YouTube पर जमकर देखते हैं लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.