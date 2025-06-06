सुरवीन चावला की इन ड्रेसेस को जरूर करें ट्राई, वेस्टर्न लुक में लगेंगी कमाल
Shreya Pandey
| Jun 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरवीन चावला बहुत खूबसूरत और बोल्ड हैं,
इन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है.
ये सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
अगर आप किसी क्लब या पार्टी में जाना चाहती हैं तो इनसे ड्रेस आईडिया ले सकती हैं.
आप ब्रालेट टॉप के साथ स्कर्ट और श्रग पहन सकती हैं.
आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए आप डाउन शोल्डर वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं.
