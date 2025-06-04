अनुपमा की इन साड़ियों को जरूर करें ट्राई, 48 की उम्र में भी लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

अनुपमा फेम रुपाली गांगुली बहुत ही ज्यादा फेमस है. ये बहुत सुंदर हैं

इनका फैशन सेन्स बहुत कमाल का है.

आप शादी या फंक्शन में एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत सिंपल साड़ी पहन सकती हैं.

शादी के लिए एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती है.

किसी फंक्शन में आप रुपाली की तरह हैवी ब्लाउज के साथ साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह रेड चुनरी प्रिंटेड वाली साड़ी पहन सकती हैं. ये सुंदर लुक देगा.

