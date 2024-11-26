हर शादी की बन जाएंगी जान, बस ट्राई कर लें Shweta Tiwari के ये स्टाइलिश ब्लाउज
| Nov 26, 2024
श्वेता तिवारी हमेशा अपने आउटफिट के साथ यूनिक ब्लाउज कैरी करती हैं.
अगर आप श्वेता तिवारी के इन ब्लाउज को किसी शादी में कॉपी करें तो कमाल हो जाएगा.
इस साड़ी के साथ श्वेता ने कंट्रास्ट ब्लाउज पहना है, जो काफी सुंदर लग रहा है.
श्वेता ने इस ब्लाउज को पीछे से सिर्फ डोरी से अटका रखा है.
श्वेता की इस साड़ी के ब्लाउज पर मिरर वर्क हो रखा है,
श्वेता ने इस ड्रेस के ब्लाउज की स्लिव को काफी स्टाइलिश बनवाया है.
श्वेता की इस साड़ी का ब्लाउज एक दम ब्रालेट स्टाइल वाला है.
इस साड़ी के साथ श्वेता ने हैवी ब्लाउज कैरी किया है.
श्वेता ने अपने इस लुक को डीप नेक वाले ब्लाउज के साथ कंप्लीट किया है.
श्वेता के इन ब्लाउज के डिजाइन को आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं.
