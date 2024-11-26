हर शादी की बन जाएंगी जान, बस ट्राई कर लें Shweta Tiwari के ये स्टाइलिश ब्लाउज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 26, 2024

श्वेता तिवारी हमेशा अपने आउटफिट के साथ यूनिक ब्लाउज कैरी करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप श्वेता तिवारी के इन ब्लाउज को किसी शादी में कॉपी करें तो कमाल हो जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

इस साड़ी के साथ श्वेता ने कंट्रास्ट ब्लाउज पहना है, जो काफी सुंदर लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता ने इस ब्लाउज को पीछे से सिर्फ डोरी से अटका रखा है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता की इस साड़ी के ब्लाउज पर मिरर वर्क हो रखा है,

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता ने इस ड्रेस के ब्लाउज की स्लिव को काफी स्टाइलिश बनवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता की इस साड़ी का ब्लाउज एक दम ब्रालेट स्टाइल वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

इस साड़ी के साथ श्वेता ने हैवी ब्लाउज कैरी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता ने अपने इस लुक को डीप नेक वाले ब्लाउज के साथ कंप्लीट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता के इन ब्लाउज के डिजाइन को आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पढ़ाई के लिए इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग को मारी लात, बन गई IAS ऑफिसर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.