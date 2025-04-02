रामनवमी के लिए जरूर ट्राई करें ये अनारकली सूट, ट्रेडिशनल लुक को देख लोग हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 02, 2025

चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में रामनवमी मनाया जाएगा.

रामनवमी के दिन पूजा पाठ करने और मंदिर जाने के लिए इन सेलेब्स की तरह अनारकली सूट पहन सकती हैं.

आप मलाइका की तरह लॉन्ग अनारकली सूट पहन सकती हैं.

सिंपल लुक के लिए प्रियंका की तरह आओ सिल्क अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

अगर आप कुछ हैवी पहनना चाहती हैं तो हैवी अनारकली और दुप्पटा भी ले सकती हैं.

नवरात्रि के लिए ग्रीन अनारकली सूट भी अच्छा ऑप्शन है. यह भी शानदार लुक देगा.

आप जन्नत जुबैर की तरह भी ड्रेस कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बेहद हसीन नजर आएंगी.

