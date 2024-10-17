सारा तेंदुलकर की इस ड्रेस की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपना 27वा बर्थडे मनाया है.
सारा तेंदुलकर ने अपना बर्थडे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया है.
सारा ने अपना बर्थडे पर गोवा में दोस्तों के साथ पार्टी भी की है.
सारा तेंदुलकर अपने सोशल मीडिया पर आए दिन कई फोटोज पोस्ट करती रहती है.
सारा हर फोटोज में बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहनती हैं. वो हमेशा मंहगे ब्रांड के कपड़े पहने दिखती हैं.
सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे की कुछ फोटोज अपलोड की हैं, जिनमें वह अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं.
सारा बर्थडे पार्टी में स्टाइलिश ड्रेस पहन रखी है, जिसमें एनिमल प्रिंट बना हुई है.
सारा तेंदुलकर की ये ड्रेस बहुत वायरल हो रही है. दरअसल यह एक महंगे ब्रांड की ड्रेस है.
सारा तेंदुलकर की यह ड्रेस बडे़ ब्रांड की जरूर है. मगर इस ड्रेस का प्राइज बहुत ही कम है. जिसके चलते वूमेंस में ये काफी फेमस हो रही है.
सारा तेंदुलकर की इस ड्रेस की कीमत सुनकर फैंस चौंक गए. इस ड्रेस की किमत 3500 रुपए है.
