50 के बाद भी दिखना चाहती हैं खूबसूरत और हसीन? माधुरी दीक्षित ने बताया 2 असरदार नुस्खे, सुंदरता देख…
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 10, 2025
खराब लाइफस्टाइल और महंगे प्रोडक्ट्स चेहरे को डल और बेजान बना देते हैं. इसे फेस का ग्लो गायब हो जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप 50 की उम्र में भी अपने चेहरे का ग्लो वापस चाहते हैं तो माधुरी दीक्षित के इन नुस्खों को ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको जिन नुस्खों के बारे में बता रहें हैं, उन्हें खुद माधुरी ने ही शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप चेहरे पर दूध और खीरा का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए आपको दूध में खीरा भिगोकर कुछ देर तक चेहरे पर लगाना है.
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे पर इसे कम से कम 15 मिनट तक रहने देना है. और अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लें.
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए आप ओट्स में गुलाब जल और शहद मिला लें, इसका पेस्ट आप अपने चेहरे पर लगा लें.
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे पर इसे लगभग 15 मिनट तक सूखने दें और ठंडे पानी से इसे धूल लें. इससे आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बोल्डनेस क्वीन हैं टीवी की ये मम्मियां, बिकिनी फोटोज से तो मचा देती हैं बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.