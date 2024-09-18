डॉली चायवाला एक इवेंट के वसूलते हैं इतने रुपये

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

डॉली चायवाला के नाम से मशहूर सुनील पाटिल अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं।

बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद से डॉली चायवाला काफी पॉपुलर हो गए हैं।

क्या आप जानते हैं कि डॉली चायवाला एक इवेंट के लिए कितनी फीस लेते हैं?

दरसल सोशल मीडिया पर एक व्लॉगर की क्लिप जमकर वायरल हो रही है।

इस वीडियो को अभी तक 21 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

कुवैत के एक व्लॉगर ने दावा किया है कि डॉली एक इवेंट के लिए 5 लाख रुपये लेते हैं।

व्लॉगर ने बताया कि 'डॉली चायवाला 4 या 5 स्टार होटलों में ही रुकते हैं।'

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉली चायवाला बिग बॉस 18 में भी नजर आ सकते हैं।

