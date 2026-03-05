शादियों में सारा तेंदुलकर की तरह पहनें ड्रेसेस, हर लुक लगेगा गॉर्जियस

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 05, 2026

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

सारा का फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है. ये सभी लुक में सुंदर लगती हैं.

सारा की तरह आप हल्दी पर पीले रंग का लहंगा पहन सकती हैं.

आप शादियों में सारा की तरह रेड कलर का लहंगा पहन सकती हैं.

आप सारा की तरह चिकनकारी कढ़ाई वाला सूट भी पहन सकती हैं.

आप सारा की तरह हल्के पीले कलर का सूट पहन सकती हैं.

आप सारा की तरह पिंक कलर का शरारा सूट भी पहन सकती हैं.

