'दम लगा के हईशा' की सीधी-सादी भूमि ने बिकिनी में ढाया कहर, बोल्डनेस देख छूटे फैंस के पसीने!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 11, 2026

बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक भूमि पेडनेकर इन दिनों अपने काम से ज्यादा अपने लुक्स को लेकर चर्चा में हैं.

भूमि ने हाल ही में अपने वेकेशन की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जिन्होंने सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है.

'दम लगा के हईशा' में सिंपल और वजनदार महिला का किरदार निभाने वाली भूमि बिकिनी अवतार से तहलका मचा रही हैं.

एक्ट्रेस लेटेस्ट तस्वीरों में बिकिनी पहने एक से बढ़कर एक शानदार पोज देती नजर आ रही हैं.

कभी वे स्विमिंग पूल के अंदर चश्मा और स्टाइलिस कैप में सेल्फी लेती नजर आईं, तो कभी वो पौधों के बीच पोज देती दिखीं.

भूमि के ये तस्वीरों इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं. उनकी फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

बता दें कि, एक्ट्रेस को आखिरी बार 'मेरे हसबैंड की बीवी' में देखा गया था.

