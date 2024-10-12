दशहरा पर चाहिए स्टार्स जैसा लुक, ट्राई करें ये स्टाइलिश कुर्ते
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 12, 2024
सलमान खान का कुर्ता आपके लुक को अलग ही दिखाएगा.
आदित्य रॉय कपूर की तरह का कुर्ता आप पर खूब जचेगा.
राजकुमार राव का ये कुर्ता आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह दिखने के लिए ये कुर्ता ट्राई कर सकते हैं.
ऋतिक रोशन का ब्लैक कलर पहनने के बाद आप पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.
कार्तिक आर्यन की तरह कुर्ता पहनने पर आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी.
रणबीर कपूर की तरह कुर्ता के साथ नेहरू जैकेट ट्राई कर सकते हैं.
सैफ अली खान का कुर्ता भी दशहरा पर ट्राई कर सकते हैं.
आयुष्मान खुराना का ये कुर्ता दशहरा पर आपको ज्यादा स्टाइलिश बना देगा.
