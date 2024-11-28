भाई की हल्दी में रश्मिका मंदाना के इस लुक को करें कॉपी, लड़की वाले भी कर बैठेंगे तारीफ
Kavita
| Nov 28, 2024
पुष्पा 2 एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी क्यूटनेस से लाखों लोगों का दिल जीत चुकी हैं.
रश्मिका अपने फैशन में सिंपल और एलिगेंट लुक को कैरी करती हैं.
रश्मिका के इस लुक को आप किसी की भी शादी में कॉपी कर सकते हैं.
इस तरह आप अपने भाई की हल्दी सेरेमनी में भी रेडी हो सकते हैं
रश्मिका ने अपने लुक में सिंपल और प्लेन येलो साड़ी पहनी है.
एक्ट्रेस ने इस लुक को एक हाइट नेकपीस और छोटे इयररिंग से अक्ट्रैक्टिव बनाया है.
रश्मिका ने मेकअप भी काफी सिंपल रखा और न्यूड लिपस्टिक लगाई.
रश्मिका अपने इस लुक में काफी सिंपल और एलिगेंट लगीं.
सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है.
