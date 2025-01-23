पार्टी में लगेंगी 'परम सुंदरी', पहनें Elli Avrram से इंस्पायर ये लहंगा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

अगर आप पार्टी में सबसे यूनिक और खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो एली अवराम से इंस्पायर ये लहंगा ट्राई कर सकती हैं.

इस फ्लोरल व्हाइट लहंगे के साथ आप वी नेक ब्लाउज कैरी कर सकती हैं.

इसके साथ मिनिमल ज्वैलरी आपकी खूबसूरती को निखारेंगी

आप इस लहंगे के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकती हैं.

आप एली अवराम की तरह चूड़ियां भी लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं.

एक्ट्रेस की तरह यह पिंक लहंगा भी आपको पार्टी में खूबसूरत लुक देगा.

इसके साथ आप बड़े-बड़े ईयररिंग्स पहन सकती हैं.

इस लहंगे में आपको देखकर हर कोई जल भुन जाएगा.

