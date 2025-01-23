पार्टी में लगेंगी 'परम सुंदरी', पहनें Elli Avrram से इंस्पायर ये लहंगा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
अगर आप पार्टी में सबसे यूनिक और खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो एली अवराम से इंस्पायर ये लहंगा ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फ्लोरल व्हाइट लहंगे के साथ आप वी नेक ब्लाउज कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके साथ मिनिमल ज्वैलरी आपकी खूबसूरती को निखारेंगी
Source:
Bollywoodlife.com
आप इस लहंगे के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एली अवराम की तरह चूड़ियां भी लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह यह पिंक लहंगा भी आपको पार्टी में खूबसूरत लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके साथ आप बड़े-बड़े ईयररिंग्स पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लहंगे में आपको देखकर हर कोई जल भुन जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'बालवीर' फेम देव जोशी ने कर ली सगाई, तस्वीरें देख लोग बोले- 'इतनी कम उम्र और...'
अगली वेब स्टोरी देखें.