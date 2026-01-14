मोनालिसा का ग्रीन टैंक टॉप लुक देख बेकाबू हुए फैंस, कमेंट सेक्शन में कह दी ये बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 14, 2026

भोजपुरी क्वीन मोनालिसा एक बार फिर अपनी कातिल अदाओं से इंटरनेट पर छाई हुई हैं.

अपनी हर पोस्ट से सनसनी मचाने वाली मोनालिसा ने इस बार ट्रेडिशनल लुक छोड़ कुछ ऐसा ट्राई किया, जिसने फैंस की नींद उड़ा दी.

एक्ट्रेस ने इस बार ग्रीन कलर के फिटेड टैंक टॉप में अपना बेहद बोल्ड और रिफ्रेशिंग अवतार शेयर किया है.

ग्रीन क्रॉप टॉप को एक्ट्रेस ने कार्गो जींस के साथ पेयर किया है, जो उन्हें परफेक्ट कैजुएल लुक दे रहा है.

इन पिक्चर्स में उनकी फिटनेस और चेहरे की चमक देख फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

फोटो में एक्ट्रेस में डिफरेंट स्टाइल में एक से बढ़कर एक पोज देते हुए देखा जा सकता है.

इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और एक्ट्रेस 'ड्रीमी गर्ल' और 'बिंदास' बता रहे हैं.

