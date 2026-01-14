मोनालिसा का ग्रीन टैंक टॉप लुक देख बेकाबू हुए फैंस, कमेंट सेक्शन में कह दी ये बात
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 14, 2026
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा एक बार फिर अपनी कातिल अदाओं से इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी हर पोस्ट से सनसनी मचाने वाली मोनालिसा ने इस बार ट्रेडिशनल लुक छोड़ कुछ ऐसा ट्राई किया, जिसने फैंस की नींद उड़ा दी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इस बार ग्रीन कलर के फिटेड टैंक टॉप में अपना बेहद बोल्ड और रिफ्रेशिंग अवतार शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्रीन क्रॉप टॉप को एक्ट्रेस ने कार्गो जींस के साथ पेयर किया है, जो उन्हें परफेक्ट कैजुएल लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन पिक्चर्स में उनकी फिटनेस और चेहरे की चमक देख फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में एक्ट्रेस में डिफरेंट स्टाइल में एक से बढ़कर एक पोज देते हुए देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और एक्ट्रेस 'ड्रीमी गर्ल' और 'बिंदास' बता रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कड़कड़ाती ठंड में अनुष्का सेन स्वेटर लुक में ढाया कहर, आप भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन
अगली वेब स्टोरी देखें.