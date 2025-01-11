केवल 2k में मिल जाएंगी फातिमा सना शेख जैसी ये 9 साड़ियां
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 11, 2025
फातिमा सना शेख की तरह इस व्हाइट साड़ी को आप 2 हजार के भी रिक्रिएट कर सकते हैं.
यह पर्पल कलर की ऑरगेंजा साड़ी आपको 2 हजार के भीतर मिल जाएगी,
पूजा-हवन में शामिल होने के लिए आप फातिमा सना शेख की तरह यह येलो कलर की सिल्क साड़ी पहन सकते हैं.
यह सितारे जड़ी हुई साड़ी आपको पार्टी में परफेक्ट लुक देगी, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं.
फातिमा सना शेख की तरह इस ब्राउन प्रिंटेड साड़ी के साथ आप न्यूड मेकअप कर सकती हैं.
यह ग्रीन साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी. यह साड़ी भी आपको 2 हजार के भीतर मिल जाएगी.
पार्टी में फातिमा सना शेख की तरह यह लेमन येलो साड़ी भी आपको बेहतरीन लुक देगी.
ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड साड़ी भी आपको 2 हजार के भीतर मिल जाएगी,
इस ब्लैक शिमरी साड़ी के साथ आप ऑफ शॉल्डर ब्लाउज कैरी कर सकती हैं.
