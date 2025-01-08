पन्ना और रूबी से भी ज्यादा ताकतवर है Salman Khan के ब्रेसलेट में लगा ये रत्न
सलमान खान के ब्रेसलेट के बारे में तो हर कोई जनता है. इस ब्रेसलेट में अपने एक आसमानी कलर का पत्थर भी जरूर देखा होगा.
दरअसल ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि सलमान खान के लिए लकी जेमस्टोन है. आइए इसे पहनने के फायदे जानते हैं.
इस आसमानी आभा वाले रत्न का नाम फिरोजा है. इसे अंगेजी में टरक्वाईश कहते हैं.
इस रत्न का संबंध गुरु बृहस्पति ग्रह से होता है.
वास्तु के अनुसार फिरोजा रत्न धारण करने से जीवन में सुख-समृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है.
फिरोजा रत्न पहनने से ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है.
जिन लोगों को अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए फिरोजा रत्न बेहद ही फायदेमंद हो सकता है.
फिरोजा रत्न धारण करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है.
इसे धारण करने पहले किसी ज्योतिष की सलाह जरूर लें. रत्न को धारण करने के कुछ नियम होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए.
