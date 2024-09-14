नहाने से पहले लगाएं ये 9 चीजें, चेहरा करेगा ग्लो
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 14, 2024
नहाने से पहले शहद को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल को नहाने से पहले लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें।
Source:
Bollywoodlife.com
नहाने से पहले नारियल तेल से चेहरे पर हल्की हाथ से मालिश करें।
Source:
Bollywoodlife.com
फेस पर रूई की मदद से गुलाब जल को लगाएं, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
बेसन और दही का फेसपैक लगाएं, जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
खीरे का रस लगाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
एंटी-बैक्टीरियल गुण से भरपूर नीम का पेस्ट बनाकर फेस पर लगाएं।
Source:
Bollywoodlife.com
मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाने से आपका फेस ग्लो करने लगेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
हल्दी और दूध का फेस पैक भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए बेहतरीन है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बारिश के मौसम में अपने पार्टनर संग देखें ये 9 रोमांटिक फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.