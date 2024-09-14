नहाने से पहले लगाएं ये 9 चीजें, चेहरा करेगा ग्लो

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 14, 2024

नहाने से पहले शहद को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।

चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल को नहाने से पहले लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें।

नहाने से पहले नारियल तेल से चेहरे पर हल्की हाथ से मालिश करें।

फेस पर रूई की मदद से गुलाब जल को लगाएं, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी।

बेसन और दही का फेसपैक लगाएं, जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करेगा।

खीरे का रस लगाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी।

एंटी-बैक्टीरियल गुण से भरपूर नीम का पेस्ट बनाकर फेस पर लगाएं।

मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाने से आपका फेस ग्लो करने लगेगा।

हल्दी और दूध का फेस पैक भी चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए बेहतरीन है।

