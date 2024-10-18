हाई ब्लड प्रेशर तुरंत होगा कम, अपनाएं भाग्यश्री का ये डाइट रूटीन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2024
'मैंने प्यार किया' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से डेब्यू करने वाली भाग्यश्री अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हैं.
एक्ट्रेस अक्सर फैंस के साथ हेल्थ टिप्स शेयर करती हैं.
भाग्यश्री ने अपने एक पोस्ट में बताया था कि हाई बीपी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है.
एक्ट्रेस भाग्यश्री ने बताया कि चुकंदर का जूस हाई बीपी को मैनेज करता है.
क्योंकि चुकंदर के जूस में फोलेट, बी6, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं.
भाग्यश्री ने बताया था कि एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से बीपी नीचे आ सकता है.
इसे आप अपने वीकली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
हर दूसरे दिन आप एक छोटा गिलास चुकंदर के जूस का पी सकते हैं.
इससे जिन लोगों को हाइपरटेंशन हैं, वह हमेशा स्वस्थ रहेंगे.
