विंटर्स में भी दिखना है स्टाइलिश तो ट्राई करें सामंथा से लेकर इन एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
विंटर्स में क्यूट और स्टाइलिश लुक के लिए सामंथा रुथ प्रभु की तरह स्टाइलिश वूलन ब्लेजर के साथ फुल बॉटम को कैरी कर सकती हैं.
दीपिका पादुकोण का ये ब्लैक आउटफिट वेकेशन में क्या खूब स्टनिंग लुक देगा.
सोनम कपूर की तरह आप भी मैचिंग आउटफिट्स को पहनकर सिंपल बट स्टाइलिश लुक दे सकती हैं.
कॉलेज गर्ल्स दीपिका पादुकोण की तरह डेनिम लुक ट्राई कर सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा की तरह शॉर्ट ड्रेस में ओवरकोट को कैरी कर ग्लैमरस लग सकती हैं.
क्वीन कंगना रनौत का ये लुक विंटर्स में ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगा.
परिणीति चोपड़ा का ये विंटर आउटफिट कैजुअल बट क्लासी लुक दे रहा है. इसे भी कॉपी कर सकती हैं.
सारा के इन हाई बूट्स और वूलन टॉप को कॉपी कर कॉलेज गर्ल्स अपने विंटर लुक को स्टाइलिश बना सकती हैं.
ज्यादा सर्दी के लिए श्रद्धा कपूर की ये हैवी जैकेट और बनी कैप के आउटफिट को ट्राई कर सकती हैं ये आपको क्यूट लुक देगा.
विंटर वेकेशन में आप भी कैटरीना कैफ की तरह ऐसे फर्री ओवरकोट को बूट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं.
