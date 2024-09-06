गणेश चतुर्थी पर बने अंकिला लोखंडे की तरह मराठी मुलगी

मशहूर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को फैंस अपना फैशन आइकन मानते हैं।

अंकिता लोखंडे का मराठी लुक सबके दिल को छू जाता है।

इस बार आप गणेश चतुर्थी पर अंकिता लोखंडे की तरह मराठी मुलगी स्टाइल अपना सकती हैं।

पिली साड़ी, लाल दुप्पटा और मराठी नथ में अंकिता लोखंडे को देखते ही बन रहा है।

गोल्डन बॉर्डर की काली साड़ी के साथ अंकिता लोखंडे ने हैवी गोल्ड ज्वेलरी कैरी किया हुआ है।

अंकिता लोखंडे का नौवारी स्टाइल साड़ी और मराठी लुक को आप ट्राई कर सकती हैं।

इस मराठी लुक के साथ अंकिता लोखंडे ने बालों में गजरा सजाया हुआ है।

मराठी लुक के साथ अंकिता लोखंडे ने माथापट्टी कैरी किया हुआ है।

अंकिता लोखंडे ने अपने मराठी लुक को कंपलीट करने के लिए नथ पहनती हैं।

