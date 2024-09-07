बप्पा को लगाएं तरह-तरह के मोदक के भोग
आप काजू के मोदक बनाकर भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं।
बप्पा को चॉकलेट मोदक का भी भोग लगाया जा सकता है।
एक दिन कभी आप फ्राइड मोदक का बप्पा को भोग लगाएं।
भगवान गणेश को पनीर मोदक का भोग लगाया जा सकता है।
इस लिस्ट में रवा मोदक भी शामिल है।
आप नारियल वाला मोदक बनाकर भी भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं।
बप्पा को भोग में ड्राईफ्रूट मोदक भी लगाया जा सकता है।
एक दिन उकडीचे मोदक का बप्पा को भोग लगाएं।
आप केसर वाला मोदक बनाकर भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं।
