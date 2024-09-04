गणेश चतुर्थी पर साई पल्लवी की तरह पहनें साड़ी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

एक्ट्रेस साई पल्लवी साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है।

साई पल्लवी ट्रेडिशनल वियर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कैरी करती हैं।

आप एक्ट्रेस के साड़ी लुक को कॉपी कर गणेश चतुर्थी पर ट्राई कर सकती हैं।

साई पल्लवी का प्लेन रेड साड़ी गणेश चतुर्थी के लिए बेस्ट रहेगा।

साई पल्लवी की सफेद कांजीवरम साड़ी को फेस्टिव सीजन में पहना जा सकता है।

साई पल्लवी इस साड़ी में काफी प्यारी लग रही हैं।

साई पल्लवी का लाइट ब्लू साड़ी आपके लुक को शानदार बना देगा।

रेड साड़ी में साई पल्लवी बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

साई पल्लवी का ये साड़ी लुक गणेश चतुर्थी के लिए परफेक्ट रहेगा।

