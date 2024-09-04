गणेश चतुर्थी पर साई पल्लवी की तरह पहनें साड़ी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 04, 2024
एक्ट्रेस साई पल्लवी साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी ट्रेडिशनल वियर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कैरी करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस के साड़ी लुक को कॉपी कर गणेश चतुर्थी पर ट्राई कर सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी का प्लेन रेड साड़ी गणेश चतुर्थी के लिए बेस्ट रहेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी की सफेद कांजीवरम साड़ी को फेस्टिव सीजन में पहना जा सकता है।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी इस साड़ी में काफी प्यारी लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी का लाइट ब्लू साड़ी आपके लुक को शानदार बना देगा।
Source:
Bollywoodlife.com
रेड साड़ी में साई पल्लवी बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी का ये साड़ी लुक गणेश चतुर्थी के लिए परफेक्ट रहेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
