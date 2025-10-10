गीता बसरा के करवा चौथ लुक पर 'क्लीन बोल्ड' हो जाएंगे हरभजन सिंह
Shashikant Mishra
| Oct 10, 2025
बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं. इनकी तस्वीरें सामने आई है.
पॉपुलर एक्ट्रेस गीता बसरा ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है.
गीता बसरा ने अनिल कपूर के घर जाकर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को निहारा.
गीता बसरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो उन पर काफी अच्छी लग रही थी.
गीता बसरा ने रेड कलर की साड़ी में अपनी खूबसूरती से फैंस का ध्यान खींचा.
गीता बसरा के करवा चौथ के लुक को देखकर पति हरभजन सिंह 'क्लीन बोल्ड' हो जाएंगे.
गीता बसरा की प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
