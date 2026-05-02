जेनेलिया डिसूजा की साड़ी ने धड़काया फैंस का दिल, मंगलसूत्र ब्रेसलेट की क्यों हो रही चर्चा?

बता दें कि, 'राजा शिवाजी' में एक्ट्रेस रितेश देशमुख के अपोजिट नजर आ रही हैं. फिल्म में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी का रोल किया है. Source: Bollywoodlife.com