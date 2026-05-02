जेनेलिया डिसूजा की साड़ी ने धड़काया फैंस का दिल, मंगलसूत्र ब्रेसलेट की क्यों हो रही चर्चा?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 01, 2026
जेनेलिया डिसूजा इन दिनों 'राजा शिवाजी' में नजर आ रही हैं, जो 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.
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इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो सड़ी में दिलकश अदाएं दिखा रही हैं.
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लेकिन सबकी नजर उनके साड़ी के बजाय उनके मंगलसूत्रा ब्रेसलेट पर जा टिकी.
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दरअसल, तस्वीरों में जेनेलिया अपना मंगलसूत्र ब्रेलेट फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
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इस ब्रेसलेट पर उनके पति रितेश देशमुख के नाम का पहला लेटर 'R' लिखा हुआ है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.
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जेनेलिया का साड़ी लुक और यूं ब्रेसलेट फ्लॉन्ट करना फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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बता दें कि, 'राजा शिवाजी' में एक्ट्रेस रितेश देशमुख के अपोजिट नजर आ रही हैं. फिल्म में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी का रोल किया है.
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