रक्षाबंधन पर हिना खान की तरह पाएं साड़ी लुक, खूबसूरती देख नहीं हटेगी किसी की नजर

रक्षाबंधन पर हिना खान की तरह पाएं साड़ी लुक, खूबसूरती देख नहीं हटेगी किसी की नजर
Shreya Pandey
| Aug 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान बहुत खूबसूरत और बोल्ड हैं. इनका फैशन सेंस बहुत कमाल है.
आप राखी पर एक्ट्रेस की तरह नेट की साड़ी पहन सकती हैं
शादी के बाद पहली राखी पर आप एक्ट्रेस के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.
राखी पर आप एक्ट्रेस की तरह ब्लाउज और साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप राखी पर ऑर्गेंजा की साड़ी भी पहन सकती हैं.
राखी पर आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप हिना खान की तरह इस लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं.
