गणेश महोत्सव के लिए इस तरह से कराएं नेल एक्सटेंशन, हाथों को ही देखते रह जाएंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2025
गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दिन महिलाएं बहुत सज धज के गणपति का आगमन करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके पर खुद को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इस तरह के नेट एक्सटेंशन करा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अपने हाथों में दो कलर वाला नेट कलर इस्तेमाल कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अपने हाथों में स्टोन वाला आर्ट भी करा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अपने नेल्स को ग्लिटर लुक भी दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप नेल पर दो कलर से आर्ट भी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गणेश चतुर्थी पर अंकिता लोखंडे ने दिखाया ट्रेडिशनल अवतार, लाल साड़ी में लगी अप्सरा
अगली वेब स्टोरी देखें.