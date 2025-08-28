गणेश महोत्सव के लिए इस तरह से कराएं नेल एक्सटेंशन, हाथों को ही देखते रह जाएंगे लोग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2025

गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है.

इस दिन महिलाएं बहुत सज धज के गणपति का आगमन करती हैं.

इस मौके पर खुद को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इस तरह के नेट एक्सटेंशन करा सकते हैं.

आप अपने हाथों में दो कलर वाला नेट कलर इस्तेमाल कर सकती हैं.

आप अपने हाथों में स्टोन वाला आर्ट भी करा सकते हैं.

आप अपने नेल्स को ग्लिटर लुक भी दे सकती हैं.

आप नेल पर दो कलर से आर्ट भी कर सकती हैं.

