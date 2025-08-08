रक्षाबंधन पर इन डिजाइन की करवाएं नेल एक्सटेंशन, बढ़ जाएगी हाथों की खूबसूरती
Shreya Pandey
| Aug 07, 2025
रक्षाबंधन पर आप अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए नेल एक्सटेंशन करवा सकती हैं.
आप रेड और सिल्वर नेल एक्सटेंशन करवा सकती हैं.
आप अपने नाख़ून पर ऐसे डिजाइन भी बनवा सकती हैं.
हाथों की सुंदरता के लिए यह डिजाइन भी शानदार है.
आप इन तरह का डिजाइन भी इस्तेमाल कर सकती हैं.
आप नाख़ून पर स्टोन भी चिपका सकती हैं.
आप रक्षाबंधन पर सिंपल और सोबर नाख़ून भी करवा सकती हैं.
