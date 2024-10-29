चंद दिनों में इन कोरियन टिप्स से ब्लैकहेड्स से पाएं छुटकारा, दिवाली में चमक उठेगा चेहरा

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

क्या आप भी ब्लैकहेड्स की समस्या से परेशान हैं?

इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे कोरियन टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने ब्लैकहेड्स की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं.

अपने चेहरे को वाटर बेस्ड क्लींजर से सुबह-शाम साफ करें.

फेस धोने के बाद अपने चेहरे को अच्छे से मॉइश्चराइज करें.

डीप क्लींजिंग ऑयल का यूज करके आप अपनी स्किन से एक्सेसिव ऑयल हटा पाएंगी.

एक्सफोलिएटर का प्रयोग करके आप अपने स्किन से डेड सेल्स को हटा पाएंगी.

पोर्स को क्लिन रखने के लिए महीने में एक बार स्किन का क्लिन अप जरूर कराएं.

अपने टी-जोन और नोज एरिया के ब्लैकहेड्स को पील ऑफ मास्क के जरिए आसानी से हटा सकते हैं.

