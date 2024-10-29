चंद दिनों में इन कोरियन टिप्स से ब्लैकहेड्स से पाएं छुटकारा, दिवाली में चमक उठेगा चेहरा
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
क्या आप भी ब्लैकहेड्स की समस्या से परेशान हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे कोरियन टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने ब्लैकहेड्स की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने चेहरे को वाटर बेस्ड क्लींजर से सुबह-शाम साफ करें.
Source:
Bollywoodlife.com
फेस धोने के बाद अपने चेहरे को अच्छे से मॉइश्चराइज करें.
Source:
Bollywoodlife.com
डीप क्लींजिंग ऑयल का यूज करके आप अपनी स्किन से एक्सेसिव ऑयल हटा पाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्सफोलिएटर का प्रयोग करके आप अपने स्किन से डेड सेल्स को हटा पाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
पोर्स को क्लिन रखने के लिए महीने में एक बार स्किन का क्लिन अप जरूर कराएं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने टी-जोन और नोज एरिया के ब्लैकहेड्स को पील ऑफ मास्क के जरिए आसानी से हटा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिमाग के धागे खोल देंगी साउथ की ये सस्पेंस मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.