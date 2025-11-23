फातिमा सना शेख के साड़ी लुक्स पर दिल हार जाएंगे फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 23, 2025
एक्ट्रेस फातिमा सना शेख फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा के साथ नजर आने वाली हैं.
फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली फातिमा सना शेख का दिलकश अंदाज देखने को मिलता रहता है.
फातिमा सना शेख अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट करवाकर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
फातिमा सना शेख आए दिन स्टाइलिश साड़ी पहनकर अपनी झलक फैंस को दिखाती हैं.
फातिमा सना शेख के साड़ी लुक्स उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आते हैं.
फातिमा सना शेख को साड़ी में देखकर फैंस सोशल मीडिया के जरिए प्यार लुटाते हैं.
