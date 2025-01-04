लहंगे में इतराईं Hania Aamir, शादी पार्टी में पहन आप भी दे सकती हैं पोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भारत में भी काफी पॉपुलर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया आमिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया आमिर अपनी लेटेस्ट फोटोज में शाइनी लहंगे में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तानी एक्ट्रेस इस लहंगे में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया आमिर की इन नई तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया आमिर की तरह लड़कियां भी वेडिंग पार्टी में ऐसा लहंगा पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह का लहंगा पहनने पर लोगों की निगाहें पर आप पर टिक जाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कम लंबाई के कारण इस एक्ट्रेस को करना पड़ा था Rejection का सामना, जीत चुकी हैं National Award

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.