नताशा स्टेनकोविक ने बिकिनी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, वायरल हुईं फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 27, 2026

मॉडल और डांसर नताशा स्टेनकोविक ने सोशल मीडिया पर थाईलैंड वेकेशन के फोटोज शेयर की हैं.

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नताशा स्टेनकोविक ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज देकर फैंस का ध्यान खींचा है.

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नताशा स्टेनकोविक बिकिनी पहने हुए कभी समंदर में नजर आई हैं तो कभी बीच पर दिखाई दीं.

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नताशा स्टेनकोविक की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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नताशा स्टेनकोविक का ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.

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नताशा ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ 2020 में शादी की थी और दोनों 2024 में अलग हो गए.

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नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या का एक बेटा अगस्त्य है जो अपनी मां के साथ रहता है.

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