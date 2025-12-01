सादगी में भी 'मुन्नी' ने लगा दी आग! लहंगे में दिए ऐसे पोज, देख फैंस हुए मदहोश
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2025
हर्षाली मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अखंडा 2' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में हर्षाली ब्लू लहंगे में शानदार पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'वह शांत हैं, वह उग्र है, वह जननी है. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में मिलते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा सादगी में भी अपनी खूबसूरती से आग लगा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस भी एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई उनकी खूबसूरती, तो कोई लुक की तारीफ कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में हर्षाली की तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kriti Sanon का ग्रीन एथनिक चार्म, स्टाइलिश सूट लुक जो हर फेस्टिव इवेंट में बिखेरेगा ग्लैम और एलिगेंट
अगली वेब स्टोरी देखें.