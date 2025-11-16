वायरल हुआ छोटी 'मुन्नी' का ग्लैमरस अवतार, रेड ड्रेस में हर्षाली मल्होत्रा ने लगाई आग!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 16, 2025

बजरंगी भाईजान की 'मुन्नी' इन दिनों अपनी साउथ फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक्ट्रेस ने रेड ड्रेस में अपनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रेड आउटफिट में हर्षाली ने जबरदस्त पोज दिए हैं और उनका ये ग्लैमरस लुक इंटरनेट पर आग लगा है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज पोस्ट करते हुए हर्षाली ने कैप्शन में लिखा, 'साटन की तरह मुलायम, आग की तरह मजबूत.'

Source: Bollywoodlife.com

उनकी ये पोस्ट पर अब जमकर वायरल हो रही है और फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मालूम हो कि, हर्षाली ने साल 2015 में सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में एक्टिंग से सभी का दिल जीता था.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब जल्द ही वह तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' में नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस अभी से काफी एक्साइटेड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: स्लिम फिट वाइट ड्रेस में दिखें सुपर ग्लैम! भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा से सीखें पार्टी परफेक्ट स्टाइलिंग टिप्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.