वायरल हुआ छोटी 'मुन्नी' का ग्लैमरस अवतार, रेड ड्रेस में हर्षाली मल्होत्रा ने लगाई आग!
Sadhna Mishra
| Nov 16, 2025
बजरंगी भाईजान की 'मुन्नी' इन दिनों अपनी साउथ फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने रेड ड्रेस में अपनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
रेड आउटफिट में हर्षाली ने जबरदस्त पोज दिए हैं और उनका ये ग्लैमरस लुक इंटरनेट पर आग लगा है.
फोटोज पोस्ट करते हुए हर्षाली ने कैप्शन में लिखा, 'साटन की तरह मुलायम, आग की तरह मजबूत.'
उनकी ये पोस्ट पर अब जमकर वायरल हो रही है और फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
मालूम हो कि, हर्षाली ने साल 2015 में सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में एक्टिंग से सभी का दिल जीता था.
वहीं अब जल्द ही वह तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' में नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस अभी से काफी एक्साइटेड हैं.
