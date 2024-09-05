हरतालिका तीज के लिए बेस्ट हैं श्रद्धा आर्या के ब्लाउज डिजाइन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाया जाएगा।

हरतालिका तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है।

इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और श्रृंगार भी करती हैं।

तीज पर आप टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के यूनिक ब्लाउज डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं।

श्रद्धा आर्या के शॉर्ट स्लीव ब्लाउज डिजाइन को आप ट्राई कर सकती हैं।

श्रद्धा आर्या के स्लीव लेस ब्लाउज डिजाइन से आप स्टाइलिश दिख सकती हैं।

ट्रेडिशनल लुक के लिए श्रद्धा का हाफ लॉन्ग स्लीव ब्लाउज परफेक्ट रहेगा।

श्रद्धा की पफी ब्लाउज डिजाइन हरतालिका तीज के लिए बेस्ट रहेगा।

बनारसी साड़ी के साथ श्रद्धा का राउंड नेक ब्लाउज डिजाइन खूब जंचेगा।

