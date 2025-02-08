बॉलीवुड के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है ‘राजस्थान का स्विट्जरलैंड’, अजमेर से मात्र 18 Km दूर

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 08, 2025

अजमेर राजस्थान की एक बहुत ही फेमस जगह है.

अजमेर शहर मुख्यतः अपने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पूरी दुनिया में फेमस है.

लेकिन क्या आपको पता है कि अजमेर से मात्र 18 Km दूर एक ऐसी जगह है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किसी जन्नत से कम नहीं!

हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ की. किशनगढ़ को आज राजस्थान की 'मार्बल नगरी' कहा जाता है. यहां एक बहुत ही खूबसूरत किशनगढ़ डम्पिंग यार्ड भी है.

किशनगढ़ डंपिंग यार्ड को राजस्थान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. यहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत है.

अब तक किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट हुई हैं. फिल्म 'थार' और ‘बागी 3’ की शूटिंग यहां हुई थी.

कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस-किस से प्यार करू' की भी शूटिंग यहां हुई है.

यहां एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, सपना चौधरी और एक्टर प्रभु देवा ने अपना एल्बम और फोटोशूट भी करवाया है.

