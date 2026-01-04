वेस्टर्न लुक में हिना खान ने काटा बवाल, एक्ट्रेस का नया अवतार देख थम जाएंगी सांसें!
Sadhna Mishra
| Jan 04, 2026
टीवी से लेकर कांस के रेड कार्पेट तक अपनी पहचान बनाने वाली हिना खान एक बार फिर चर्चा में हैं.
हिना सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक स्टाइल और जबरदस्त फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.
हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका वेस्टर्न लुक देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस का ये नया अवतार देखकर फैंस के लिए उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है.
अक्सर एथनिक लुक में नजर आने वाली हिना ने वेस्टर्न लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक टॉप और डैनिम जीन्स में नजर आ रही हैं.
पिक्चर्स में एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक पोज देती और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
हिना खान का स्टाइल और लुक दोनों फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वे कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
