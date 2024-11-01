हिना खान का दिवाली लुक वायरल, ट्रेडिशनल अंदाज पर फिदा फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 01, 2024

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हिना खान के हौसले पस्त नहीं कर पाई है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी झलक दिखाती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अब हिना खान ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान का ट्रेडिशनल लुक देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान लेटेस्ट फोटोज में 'मुगल-ए-आजम' की मधुबाला जैसी लगीं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान का गोल्डल कलर का लहंगा काफी प्यारा लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'मिस्टर प्लैंकटन' समेत ये 7 नए कोरियन ड्रामा करेंगे नवंबर में OTT पर धमाका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.