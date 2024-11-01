हिना खान का दिवाली लुक वायरल, ट्रेडिशनल अंदाज पर फिदा फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हिना खान के हौसले पस्त नहीं कर पाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी झलक दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब हिना खान ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान का ट्रेडिशनल लुक देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान लेटेस्ट फोटोज में 'मुगल-ए-आजम' की मधुबाला जैसी लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान का गोल्डल कलर का लहंगा काफी प्यारा लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मिस्टर प्लैंकटन' समेत ये 7 नए कोरियन ड्रामा करेंगे नवंबर में OTT पर धमाका
अगली वेब स्टोरी देखें.