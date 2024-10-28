दिवाली पर ट्राई करें हिना खान का ये सूट, बढ़ जाएगी खूबसूरती
Shashikant Mishra
| Oct 28, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रही हैं.
हिना कैंसर से जूझने के बाद भी खुलकर अपनी जिंदगी जी रही हैं.
हिना खान अपने फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
हिना खान अब एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंची थीं.
हिना खान के अनारकली सूट ने लोगों का ध्यान खींचा है.
हिना खान ने डीपनेक फ्लोरल अनारकली सूट पहना था. ये सूट उन पर काफी अच्छा लग रहा था.
हिना खान की तरह आप भी ऐसा अनारकली सूट दिवाली पर ट्राई कर सकती हैं.
