जवान लड़कियां जरूर ट्राई करें हिना खान के ये डिजाइनर ब्लाउज, पार्टी में दिखेगा हुस्न का जलवा

Shreya Pandey | Feb 13, 2025

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ सीरियल में अक्षरा का रोल निभाया था.

हिना खान इंडस्ट्री में अपनी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. आज हम आपको हिना खान की डिजाइनर ब्लाउज के बारे में बता रहें हैं.

आप हिना खान की तरह साड़ी पर ‘फुल स्लीव्स ब्लाउज’ कैरी कर सकती हैं.

हॉट लुक के लिए आप हॉल्टर नेक ब्लाउज पहन सकती हैं. ये देखने में बहुत शानदार लगता है.

शादी या किसी पार्टी में बोल्ड लुक के लिए आप बैकलेस ब्लाउज भी कैरी कर सकती हैं.

‘सिंगल स्ट्रैप ब्लाउज’ पहन कर आप भी एक्ट्रेस की तरह एकदम हॉट लुक देंगी.

बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप हिना खान की तरह ‘वी नेक ब्लाउज’ पहन सकती हैं.

