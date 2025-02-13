जवान लड़कियां जरूर ट्राई करें हिना खान के ये डिजाइनर ब्लाउज, पार्टी में दिखेगा हुस्न का जलवा

जवान लड़कियां जरूर ट्राई करें हिना खान के ये डिजाइनर ब्लाउज, पार्टी में दिखेगा हुस्न का जलवा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2025
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ सीरियल में अक्षरा का रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान इंडस्ट्री में अपनी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. आज हम आपको हिना खान की डिजाइनर ब्लाउज के बारे में बता रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप हिना खान की तरह साड़ी पर ‘फुल स्लीव्स ब्लाउज’ कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉट लुक के लिए आप हॉल्टर नेक ब्लाउज पहन सकती हैं. ये देखने में बहुत शानदार लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी या किसी पार्टी में बोल्ड लुक के लिए आप बैकलेस ब्लाउज भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सिंगल स्ट्रैप ब्लाउज’ पहन कर आप भी एक्ट्रेस की तरह एकदम हॉट लुक देंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप हिना खान की तरह ‘वी नेक ब्लाउज’ पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 40 साल की महिलाओं के लिए खास है श्वेता तिवारी की ये साड़ियां, एक टक देखते रह जाएंगे पति-परमेश्वर
अगली वेब स्टोरी देखें.