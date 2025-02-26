शॉर्ट हेयर हैं तो ट्राई करें हिना खान का ये लुक, लगेंगी परम सुंदरी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
हिना खान इन तस्वीरों में शॉर्ट हेयर में बेहद जबरदस्त लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी हिना खान की तरह छोटे बालों में यूनिक दिखना चाहती हैं तो हिना खान का यह लुक ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में हिना खान ब्लू और ऑफ व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सूट में जहां फुल स्लीव्स हैं, वहीं गले पर येलो कलर का कॉलर लगा है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह येलो कॉलर हिना के आउटफिट को यूनिक लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस आउटफिट के साथ हिना खान ने कानों में खूबसूरत ज्वैलरी पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस आउटफिट में हिना खान बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने इस आउटफिट के साथ न्यूड मेकअप कर रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में हिना खान अपने लुक्स से फैंस को घायल कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रियल लाइफ Love Story पर बनी हैं ये बॉलीवुड फिल्में, रोमांटिक कहानियां देख याद आ जाएगा खुद का प्यार
अगली वेब स्टोरी देखें.