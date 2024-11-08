सर्दियों में लगेंगी ग्लैमरस, बस ट्राई कर लें हिना खान के ट्रेंडी स्वेटर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 08, 2024
टीवी की खूबसूरत हसीना हिना खान हर सीजन में खुद को परफेक्ट दिखाना जानती हैं.
हिना खान विंटर के दिनों में स्वेटर का कलेक्शन शानदार रखती हैं.
हिना एक से बढ़कर एक अलग अलग स्टाइल वाले स्वेटर पहने दिखती हैं.
इस तस्वीर में हिना ने डेनिम जैकेट के साथ डेनिम जींस पहने दिख रही हैं
हिना खान ने इस कलरफुल टॉप के साथ डेनिम शॉर्टस पहने हैं, जिसमें वह काफी कूल लग रही हैं.
इस तस्वीर में हिना खान ने ओवरसाइज कोट पहना है.
हिना खान के इस सिंपल और प्लेन पिंक कलर के कोट को आप भी ट्राई कर सकती हैं.
हिना खान इस लाल रंग के कोट और स्वेटर में काफी सुंदर लग रही हैं.
हिना खान के इन स्वेटर के कलेक्शन को आप इन सर्दियों में ट्राई कर सकती हैं.
इन आउटफिट्स से आप अपने लुक को काफी ज्यादा निखार सकती हैं.
Thanks For Reading!
