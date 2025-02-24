भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के हॉट ब्लाउज डिजाइन, 40 की उम्र में लगेंगी हुस्न परी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मोनालिसा ने कई हिट फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की एक्टिंग और खूबसूरती लोगों को दीवाना बना देती है. साथ ही उनका फैशन सेन्स भी कमाल है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप की उम्र 40 से ज्यादा है तो मोनालिसा से हॉट ब्लाउज आईडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोना की तरह आप भी ‘वी नेक ब्लाउज’ डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. यह आपको स्टाइलिश लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में सबसे सुंदर लगने के लिए आप ‘डीप नेक ब्लाउज’ कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी के साथ आप ‘पफ स्लीव्स ब्लाउज’ भी कैरी कर सकती हैं. यह कूल लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉट लगने के लिए आप भी मोनालिसा की तरह ‘हॉल्टर नेक ब्लाउज’ ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फंक्शन में बोल्ड लुक के लिए आप भी ब्रालेट ब्लाउज पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की तरह आप भी ऑफ शोल्डर ब्लाउज लुक ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Chhaava ने बनाया एक और रिकॉर्ड, पीछे छूट गईं 'स्त्री 2' और 'गदर 2' जैसी मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.