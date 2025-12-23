68 की उम्र में अनिल कपूर कैसे देते हैं यंग स्टार्स को मात? इन 3 आदतों ने बदल दी जिंदगी
Sadhna Mishra
| Dec 23, 2025
बॉलीवुड के चार्मिंग और फिट एक्टर अनिल कपूर 24 दिसंबर 2025 को अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं.
हालांकि, उनकी फिटनेस और जवानी को देखकर उनकी एज पर किसी को यकीन नहीं होता है.
एक्टर 68 साल की उम्र में भी 40 के दिखते हैं, जिसके पीछे उनकी कुछ आदतों का हाथ हैं.
इस उम्र में भी फिट और जवान रहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि, वह रात में जल्दी सोते हैं और 7-8 घंटे की नींद लेते हैं.
इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर जिम करना, ट्रेडमिल पर दौड़ना और ग्राउंड में एक्सरसाइज करना उनके रूटीन में शामिल है.
एक्टर एक साथ भर पेट खाने की बजाय दिन में 5 से 6 बार थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, जिसमें सब्जियां और दाल के साथ प्रोटीन वाली चीजें शामिल होती हैं.
अनिल कपूर हर दिन करीब 2 घंटे वर्कआउट करते हैं जिसे वह अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से बदलते भी रहते हैं.
एक्टर एक्सरसाइस और डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, जो उन्हें इस उम्र में भी एकदम फिट रखती है और जवान दिखने में मदद करती है.
