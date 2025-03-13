Holi पर स्किन को डैमेज से है बचाना? रंग खेलने से पहले कर लें ये काम, बाल भी नहीं होगा...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
रंग-बिरंगे रंगों का त्योहार होली काफी लोगों को बहुत पसंद होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दिन वह जमकर रंग खेलते हैं, लेकिन इस दौरान केमिकल वाले रंगों की वजह से स्किन डैमेज का खतरा काफी बढ़ जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अगर आप होली खेलने से पहले कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी स्किन को ये हार्मफुल रंग नुकसान नहीं पहुंचा सकते.
Source:
Bollywoodlife.com
होली में रंग खेलने से पहले बालों और चेहरे पर नारियल या फिर सरसो का तेल जरूर लगाएं.
Source:
Bollywoodlife.com
होली खेलने से पहले फेस पर सनस्क्रीन लगाना न भूलें. ऐसा करने पर रंग डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रंग और गुलाल खेलने के बाद तुरंत ही अपनी त्वचा को साफ करें. इसके लिए बेसन और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे को साफ करने के बाद आप स्क्रब भी कर सकते हैं. इससे स्किन पर जम चुके पक्के रंग निकल जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली पर भांग का हैंगओवर कर रहा परेशान? ये 3 देसी नुस्खे देंगे झटपट आराम
अगली वेब स्टोरी देखें.