ऋतिक-सबा के खूबसूरत रिश्ते की गवाही देती हैं ये प्यारी तस्वीरें
Shashikant Mishra
| Jan 09, 2026
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 10 जनवरी को जन्मदिन मनाएंगे. वह 52 साल के हो जाएंगे.
ऋतिक रोशन एक्ट्रेस और सिंगर सबा आजाद को बीते 4 साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे हैं.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक साथ नजर आते हैं और उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है.
ऋतिक और सबा की शादी की खबरें आते रहती हैं. हालांकि, दोनों ने इस पर कभी रिएक्शन नहीं दिया है.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद के फैंस उनकी जोड़ी को पसंद करते हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं.
ऋतिक रोशन ने 2000 में सुजैन खान से शादी की थी और 2014 में दोनों का तलाक हो गया. दोनों के दो बेटे है.
