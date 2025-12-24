ऋतिक रोशन की नई-नवेली भाभी को भूल बहन पर टिकी सबकी निगाहें

Shashikant Mishra | Dec 23, 2025

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की 23 दिसंबर को शादी थी.

ईशान रोशन ने अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह के साथ सात फेरे लिए हैं.

ईशान रोशन की शादी में उनकी बहन और एक्ट्रेस पश्मीना रोशन ने महफिल लूट ली.

पश्मीना रोशन ने भाई के शादी में पहुंचे पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

पश्मीना रोशन ने लाइट पिंक की साड़ी पहनकर कई फोटोज क्लिक करवाईं.

पश्मीना रोशन की प्यारी स्माइल ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

ऋतिक रोशन की कजिन की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

