सुर्ख हरा जोड़ा और कातिलाना अदाएं, हुमा कुरैशी ने क्लासी लुक से फैंस को किया क्लीन बोल्ड!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी सिर्फ खूबसूरती और एक्टिंग ही नहीं बल्कि स्टाइल और एलिगेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
एक्ट्रेस हमेशा लीक से हटकर फैंस के सामने कुछ नया पेश करती हैं. ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिल रहा है.
हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की है, जिसमें वो क्लासी लुक के साथ कातिलाना अंदाज में नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ग्रीन कलर का सूट पहने स्टाइलिश पोज देते दिखाई दे रही हैं.
तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'ग्रीन कलर के कपड़ों की बात अलग है, आप भी ट्राई करें.'
एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो फोटोज पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.
बता दें कि, हुमा कुरैशी जल्द ही यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं.
वहीं इसके पहले उन्हें 'दिल्ली क्राइम' सीजन 3 में देखा गया था. हालांकि, अभी फैंस को 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार है.
